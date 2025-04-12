Препарат містить сахарозу і сироп глюкози, тому його не слід застосовувати пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями як непереносимість фруктози або недостатність сахарази-ізомальтази. Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб. Препарат може бути шкідливим для зубів.

Вказівка для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 2,34 г вуглеводів.

Оскільки препарат містить аскорбінову кислоту, хоча у невеликій кількості, його з обережністю слід застосовувати для лікування пацієнтів із дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, схильністю до тромбозів, тромбофлебітом, цукровим діабетом, тяжкими захворюваннями нирок.

Через відому нейротоксичну дію туйону, що міститься у шавлії, його прийом не має перевищувати 5 мг на добу. Вміст туйону в 1 таблетці для смоктання варіює у межах 0,62–0,82 мг.

Якщо симптоми погіршуються або зберігаються при лікуванні довше 7 днів або виникають нові симптоми невідомої етіології (гарячка, пітливість, втрата маси тіла) слід обов’язково проконсультуватися з лікарем.