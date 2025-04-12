ЕКСТРАКТ ШАВЛІЇ З ВІТАМІНОМ C ДР. ТАЙСС
ЕКСТРАКТ ШАВЛІЇ З ВІТАМІНОМ C ДР. ТАЙСС інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: екстракт з листя шавлії густий (Salvia officinalis) (3.4–4.6:1), олія шавлії, кислота аскорбінова (вітамін С);
1 таблетка для смоктання містить: екстракту з листя шавлії густого (Salvia officinalis) (3.4–4.6:1) — 50 мг, олії шавлії — 6 мг, кислоти аскорбінової (вітаміну С) — 20 мг;
допоміжні речовини: стабілізуюча добавка (кислота аскорбінова), кислота лимонна безводна, глюкози сироп, сахароза, вода очищена.
Лікарська форма
Таблетки для смоктання.
Основні фізико-хімічні властивості: круглі таблетки світло-коричневого кольору з характерним запахом.
Фармакотерапевтична група
Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла.
Код АТХ R02A А20.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Основні діючі компоненти — екстракт шавлії та олія шавлії мають виражену протизапальну, дезінфікуючу, в’яжучу та відхаркувальну дію.
Вітамін С сприяє підвищенню імунітету, що є важливим при застудних захворюваннях.
Екстракт шавлії з вітаміном С Др. Тайсс дезінфікує ротову порожнину і носоглотку, сприяє відходженню мокротиння та швидкому одужанню при застуді, інфекційних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем.
Показання
У складі комплексної терапії інфекційно-запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем; захворювання слизової оболонки порожнини рота та глотки: стоматит, гінгівіт, фарингіт.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Прийом препаратів шавлії може впливати на ефект лікарських засобів, що діють через рецептори ГАМК (барбітурати, бенздіазепіни), тому одночасне застосування з такими лікарськими засобами не рекомендовано.
Абсорбція аскорбінової кислоти знижується при одночасному застосуванні пероральних контрацептивних засобів, вживанні фруктових або овочевих соків, лужного пиття.
Аскорбінова кислота при пероральному застосуванні підвищує абсорбцію пеніциліну, тетрацикліну, заліза, підвищує ризик розвитку кристалурії при лікуванні саліцилатами.
Особливості застосування
Препарат містить сахарозу і сироп глюкози, тому його не слід застосовувати пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями як непереносимість фруктози або недостатність сахарази-ізомальтази. Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб. Препарат може бути шкідливим для зубів.
Вказівка для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 2,34 г вуглеводів.
Оскільки препарат містить аскорбінову кислоту, хоча у невеликій кількості, його з обережністю слід застосовувати для лікування пацієнтів із дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, схильністю до тромбозів, тромбофлебітом, цукровим діабетом, тяжкими захворюваннями нирок.
Через відому нейротоксичну дію туйону, що міститься у шавлії, його прийом не має перевищувати 5 мг на добу. Вміст туйону в 1 таблетці для смоктання варіює у межах 0,62–0,82 мг.
Якщо симптоми погіршуються або зберігаються при лікуванні довше 7 днів або виникають нові симптоми невідомої етіології (гарячка, пітливість, втрата маси тіла) слід обов’язково проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Немає достатніх досліджень щодо застосування цього лікарського засобу у період вагітності або годування груддю, тому препарат не рекомендується приймати у цей період.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Будь-який вплив на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами не очікується.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям віком від 12 років приймати по 1 таблетці 3–4 рази на добу, повільно розсмоктуючи в роті.
Курс лікування визначає лікар, залежно від характеру та перебігу захворювання. Препарати шавлії не слід приймати довше 2-х тижнів.
Діти
Дітям віком до 12 років не рекомендується приймати препарат.
Передозування
Про передозування препарату повідомлень немає. Втім, при надмірному прийомі препаратів з шавлії не виключені можливі шлунково-кишкові розлади.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції, у тому числі шкірні висипання, свербіж, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, іноді — анафілактичний шок при наявності сенсибілізації.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 12 таблеток для смоктання у блістері; 1 або 2 блістери у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина/Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.