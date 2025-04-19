Київ
ЕКСТРАКТ ШАВЛІЇ З ВІТАМІНОМ C ДР. ТАЙСС

ЕКСТРАКТ ШАВЛІЇ З ВІТАМІНОМ C ДР. ТАЙСС

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 259 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
100,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
73,19 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
104,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
93,70
Економія при броні: -20,64 грн
73,06 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
125,65
Економія при броні: -31,82 грн
93,83 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
80,40 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
93,94 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -36,50 грн
126,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
100,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
86,40 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
117,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
105,00 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
102,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
100,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
91,30
Економія при броні: -6,80 грн
84,50 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -36,50 грн
126,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
139,20
Економія при броні: -35,20 грн
104,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
100,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
93,62
Економія при броні: -5,06 грн
88,56 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
124,12
Економія при броні: -24,77 грн
99,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
93,56
Економія при броні: -5,00 грн
88,56 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
124,04
Економія при броні: -25,34 грн
98,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
100,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
140,70
Економія при броні: -36,70 грн
104,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
140,70
Економія при броні: -36,70 грн
104,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
100,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -36,50 грн
126,20 грн
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