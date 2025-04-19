ЕКСТРАКТ ШАВЛІЇ З ВІТАМІНОМ C ДР. ТАЙСС
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 259 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
93,70
Економія при броні: -20,64 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
125,65
Економія при броні: -31,82 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -36,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
91,30
Економія при броні: -6,80 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -36,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
139,20
Економія при броні: -35,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
93,62
Економія при броні: -5,06 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
124,12
Економія при броні: -24,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
93,56
Економія при броні: -5,00 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
124,04
Економія при броні: -25,34 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
140,70
Економія при броні: -36,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
140,70
Економія при броні: -36,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -36,50 грн