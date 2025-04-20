ЕКСТРАКТ ШАВЛІЇ З ВІТАМІНОМ C ДР. ТАЙСС
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
139,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
91,85
Економія при броні: -3,29 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
122,32
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
93,35
Економія при броні: -4,79 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
123,77
Економія при броні: -23,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -39,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
97,00
Економія при броні: -5,00 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
126,00
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
126,00
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
104,90
Економія при броні: -30,90 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
159,80
Економія при броні: -36,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
91,85
Економія при броні: -3,29 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
127,63
Економія при броні: -3,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -39,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
94,23
Економія при броні: -5,67 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
124,94
Економія при броні: -25,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
92,22
Економія при броні: -5,22 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
122,27
Економія при броні: -25,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
92,31
Економія при броні: -3,75 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
122,39
Економія при броні: -13,31 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
140,00
Економія при броні: -24,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
92,19
Економія при броні: -5,19 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
122,22
Економія при броні: -13,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
94,79
Економія при броні: -7,79 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
118,11
Економія при броні: -7,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
92,44
Економія при броні: -5,44 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
142,80
Економія при броні: -5,32 грн