ЕКСТРАКТ ШАВЛІЇ З ВІТАМІНОМ C ДР. ТАЙСС
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 900 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -33,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -33,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
93,30
Економія при броні: -20,04 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
146,31
Економія при броні: -31,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
93,30
Економія при броні: -20,04 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
173,80
Економія при броні: -44,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
94,31
Економія при броні: -5,75 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
125,04
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
91,70
Економія при броні: -19,68 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
126,80
Економія при броні: -25,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
93,58
Економія при броні: -5,02 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
113,56
Економія при броні: -10,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -33,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен