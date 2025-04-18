ЕКСТРАКТ ШАВЛІЇ З ВІТАМІНОМ C ДР. ТАЙСС
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 301 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
94,92
Економія при броні: -6,36 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
146,56
Економія при броні: -9,14 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
89,96
Економія при броні: -3,39 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
110,46
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
92,31
Економія при броні: -3,75 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
122,39
Економія при броні: -19,92 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №12
Натурварен
94,71
Економія при броні: -6,15 грн
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
125,58
Економія при броні: -23,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
162,70
Економія при броні: -37,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс таблетки для смоктання №24
Натурварен
139,30 грн