КАТЕДЖЕЛЬ з лідокаїном вводить винятково лікар або спеціально підготовлений медичний персонал. Доза підбирається індивідуально.

Застосування препарату при введенні катетера, ендоскопа чи інших медичних інструментів в уретру.

Гофрована шприц-туба містить 12,5 г гелю, із яких приблизно 10 г потрапляють в уретру під час інстиляції.

Рекомендовані дози для дорослих чоловіків: для достатнього заповнення уретри застосовують 12,5 г препарату. Вмісту однієї гофрованої шприц-туби достатньо для заповнення уретри. Для проведення однієї маніпуляції не рекомендується використовувати більше однієї туби. Початок дії препарату настає через 5–10 хвилин.

Жінки, діти (віком 2–12 років) та підлітки (віком від 12років): спеціальні рекомендації щодо дозування у даній категорії пацієнтів відсутні. Протягом 24 годин не можна застосовувати більше 4 доз.

Спосіб застосування:

1. Очистити та продезінфікувати зовнішній отвір уретри.

2. Зняти папір, яким покритий прозорий блістер до конусного кінця.

3. Відламати наконечник туби; якщо можливо, залишаючи тубу у блістері.

4. Видалити наконечник туби повністю, щоб уникнути випадкового потрапляння його в уретру.

5. Видавити краплю гелю, щоб полегшити введення наконечника.

6. Легко натискаючи на тубу, повільно ввести гель в уретру.

Залишок гелю слід викинути.

Анестезія при проведенні загальної та трахеальної інтубації

Дорослі та діти старше 15 років: рівномірно розподілити приблизно 5 мл гелю по нижній третині трубки. Щоб уникнути висихання, гель наносять на інструмент безпосередньо перед застосуванням. Гель не повинен потрапляти всередину просвіту трубки. Для дорослих із середньою масою тіла максимальна доза КАТЕДЖЕЛЬ з лідокаїном становить 16 г.

Дози для дітей віком від 2 до 15 років:дітям до 15 років доза препарату не має перевищувати 6 мг лідокаїну (= 0,3 мл гелю/кг маси тіла). Протягом 24 годин не можна застосовувати більше 4 доз.

Рекомендації з дозування для пацієнтів групи ризику.

Для літніх, ослаблених і тяжкохворих пацієнтів, а також при порушенні функції печінки або тяжкій нирковій недостатності дозу препарату слід підбирати індивідуально.

Максимальна разова доза розраховується у міліграмах лідокаїну гідрохлориду на кілограм маси тіла (2,9 мг лідокаїну гідрохлориду/кг маси тіла).