Катеджель з лідокаїном (Cathejell® lidocain)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
178,78
Економія при броні: -23,91 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
2781,77
Економія при броні: -154,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн