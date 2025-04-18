Катеджель з лідокаїном (Cathejell® lidocain)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
1647,50
Економія при броні: -63,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит