Катеджель з лідокаїном (Cathejell® lidocain)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,93
Економія при броні: -5,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
184,70
Економія при броні: -11,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
176,28
Економія при броні: -18,38 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
173,42
Економія при броні: -14,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
178,28
Економія при броні: -20,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн