Катеджель з лідокаїном (Cathejell® lidocain)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 393 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,99
Економія при броні: -10,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
176,55
Економія при броні: -14,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
177,83
Економія при броні: -21,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
192,62
Економія при броні: -29,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
176,75
Економія при броні: -7,11 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
180,60
Економія при броні: -27,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
174,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
177,81
Економія при броні: -18,72 грн
Катеджель з лідокаїном гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
2806,35
Економія при броні: -169,60 грн