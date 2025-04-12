Фармакодинаміка.

Комбінований препарат, що містить магній і вітамін В 6 .

Магній — один з основних мінеральних елементів, що впливає майже на всі функції організму. Найважливіші його властивості такі:

один з головних елементів в енергетичних процесах. Аденозинтрифосфат (АТФ), молекула, що є джерелом хімічної енергії, може вступати у процес синтезу енергії тільки у формі магнієвої солі. Також магній є кофактором ферменту, що каталізує цей процес;

магній є структурним елементом для формування кісток і зубів;

регулює проникність мембран клітини та органел клітини, найважливішими з яких є плазматичні мембрани, а також мембрани мітохондрій. Це сприяє збільшенню еластичності стінок кровоносних судин, поліпшенню скорочувальної здатності серцевого м’яза, зниженню ймовірності розвитку станів, що призводять до аритмії;

бере участь у функціонуванні більш ніж 300 ферментів;

захищає клітини від надмірного надходження кальцію;

будучи антагоністом кальцію, регулює велику кількість біологічних процесів;

опосередковано підвищує активність антиоксидантної захисної системи;

зменшує ймовірність формування судомних станів (еклампсія, прееклампсія), які спостерігаються насамперед у період вагітності;

має антитромботичну активність.

Потенційні причини дефіциту магнію:

інтенсивне фізичне навантаження;

підвищена потреба у магнії у період вагітності aбо годування груддю;

недостатність у продуктах харчування, мальабсорбція (різні дієти, наприклад для схуднення);

порушення травлення та абсорбції (наприклад кишкові розлади);

посилена втрата магнію (наприклад діарея, опіки, застосування певних діуретиків);

лікування деякими лікарськими засобами (певні антибіотики, імунодепресанти, хіміотерапевтичні препарати).

Супутніми симптомами дефіциту магнію можуть бути:

неврологічні симптоми (знервованість, дратівливість, порушення концентрації уваги, тимчасова втомлюваність, легкі порушення сну, легка тривожність);

шлунково-кишкові спазми або серцебиття як ознаки тривожності (за відсутності захворювань серця);

тремор і спазми у м’язах (наприклад спазми у м’язах ніг вночі), заціпеніння.

У разі дефіциту магнію неврологічна та м’язова збудливість збільшується, можуть спостерігатися тремор, атаксія, аритмії, тахікардія, зменшується толерантність до стресу.

Прийом магнію може покращити ці стани.

Вітамін В 6 (піридоксин):

як кофермент бере участь в обміні білків (трансамінування, декарбоксилювання, дезамінування, транссульфурація, утворення нікотинової кислоти з триптофану, синтез гемоглобіну);

як кофермент бере участь в обміні вуглеводів і жирних кислот (перетворення глікогену у глюкоза-1-фосфат, перетворення лінолевої кислоти в арахідонову кислоту).

Фармакокінетика.

Магній.

Активно всмоктується з верхнього відділу тонкої кишки, всмоктування підсилюється 1,25-дигідроксихолекальциферолом. Ступінь всмоктування становить приблизно 30–40% від прийнятої дози. Магнію цитрат та магнію оксид мають хороший профіль всмоктування.

Спеціальні транспортні білки, які потребують АТФ, регулюють транспортування магнію у плазмі та мітохондріях (фермент Са++-Mg++-АТФаза). Зазвичай переміщення кальцію та магнію є протилежним.

У середньому в організмі дорослої людини вміст Mg++ становить 1000 ммоль. Близько 50% цієї кількості вбудовано в кісткову тканину (30% від цієї кількості може замінюватися). Внутрішньоклітинний та зовнішньоклітинний магній становить 45% та 5% відповідно. У плазмі крові концентрація магнію коливається від 0,75 до 1,2 ммоль/л, причому 30% магнію зв’язані з різними білками плазми.

Більша частина магнію, вбудованого в кістки та зуби, не може замінюватися, але магній депонується також у м’язових тканинах, нирках, печінці та серці.

Основним органом виведення магнію з організму є нирки, але вони також беруть участь у зберіганні магнію в організмі шляхом реабсорбції основної кількості у проксимальних канальцях (у товстому висхідному сегменті петлі Генле), причому виведення становить приблизно 3–5% відфільтрованого магнію.

Метаболізм всіх компонентів значною мірою скорочується при недостатньому функціонуванні нирок та печінки.

Вітамін В 6 .

Різні форми вітаміну В 6 всмоктуються шляхом пасивної дифузії, головним чином у тонкій та клубовій кишці.

У крові основною формою вітаміну В 6 є піридоксальфосфат, який (як і вільний піридоксаль) щільно пов’язаний з білками плазми крові (переважно, альбуміном). Піридоксаль більшою мірою здатен проходити через клітинні мембрани, ніж його фосфатна форма. Піридоксаль, який пройшов через клітинну мембрану, знову фосфорилюється при участі кінази, і таким чином, основною тканинною формою є піридоксаль фосфат.

Вітаміни депонуються у двох формах: частково у формі піридоксальфосфату, частково — у формі піридоксамінфосфату. У зв’язаному з білками стані більш значна кількість може бути виявлена у печінці, нирках, головному мозку, селезінці та скелетній мускулатурі.

Виводиться із сечею у формі різних метаболітів, головним з яких є 4-піридоксинова кислота.

Метаболізм всіх компонентів значною мірою скорочується при недостатньому функціонуванні нирок.