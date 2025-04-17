Береш® Магній плюс B6 (Beres Magnesium plus B6)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 426 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн