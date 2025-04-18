Береш® Магній плюс B6 (Beres Magnesium plus B6)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
451,62
Економія при броні: -14,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
447,77
Економія при броні: -23,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн