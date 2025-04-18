Береш® Магній плюс B6 (Beres Magnesium plus B6)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,29
Економія при броні: -23,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
449,96
Економія при броні: -84,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
430,16
Економія при броні: -85,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
466,42
Економія при броні: -30,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd