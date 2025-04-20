Береш® Магній плюс B6 (Beres Magnesium plus B6)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
162,90
Економія при броні: -25,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,73
Економія при броні: -90,65 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,42
Економія при броні: -21,28 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,00
Економія при броні: -94,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,00
Економія при броні: -44,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
512,20
Економія при броні: -76,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,74
Економія при броні: -14,07 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
428,99
Економія при броні: -79,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
429,09
Економія при броні: -20,75 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Береш® Магній плюс B6 таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн