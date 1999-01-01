Київ
КОМПЛЕКСИ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В, ВКЛЮЧАЮЧИ КОМБІНАЦІЇ
A11E C
Комплекс вітамінів групи В з мінералами
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11E
КОМПЛЕКСИ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В, ВКЛЮЧАЮЧИ КОМБІНАЦІЇ
A11E C
Комплекс вітамінів групи В з мінералами
Сортування:
По популярності
Фільтр
Магне-B6®
Розчин для перорального застосування ампула 10 мл №10
Опелла Хелскеа Україна
від
191,29
грн
в 948 аптеках
Знайти в аптеках
Магнікум-Антистрес®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Київський вітамінний завод
від
220,90
грн
в 945 аптеках
Знайти в аптеках
Магнікум
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні блістер №50
Київський вітамінний завод
від
197,08
грн
в 940 аптеках
Знайти в аптеках
Магне-B6® Антистрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Опелла Хелскеа Україна
від
461,20
грн
в 801 аптеці
Знайти в аптеках
Магне-B6®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Опелла Хелскеа Україна
від
298,88
грн
в 735 аптеках
Знайти в аптеках
Береш® Магній плюс B6
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
242,96
грн
в 428 аптеках
Знайти в аптеках
Магнемакс-Здоров'я
Розчин оральний флакон 10 мл №10
Здоров'я ФК
від
102,90
грн
в 296 аптеках
Знайти в аптеках
Магнефар® B6
Таблетки №60
Біофрам
від
289,47
грн
в 152 аптеках
Знайти в аптеках
Магнемакс-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Здоров'я ФК
від
196,00
грн
в 65 аптеках
Знайти в аптеках
Магнемакс-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
р-н д/перорал. застос.
р-н орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. в/плівк. обол. киш-розч.
Показати всі
Пакування
амп. 10 мл
блістер
фл. 10 мл
Кількість штук в упаковці
10
30
50
60
Виробник
Beres Pharmaceuticals Ltd
Biofarm
Здоровье
Київський вітамінний завод
Опелла Хелскеа Україна
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню