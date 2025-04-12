Цей лікарський засіб містить не менше 48% етанолу (алкоголю), тобто 378,8-757,6 мг/дозу (20-40 крапель), що еквівалентно 9,6-19,2 мл пива, 4-8 мл вина.

Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні дітям та пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.

При тривалому застосуванні великих доз препарату необхідно контролювати артеріальний тиск, згортання крові і функцію нирок.

При вираженій побічній дії застосування Пантокрину слід припинити і вирішити питання про зменшення дози або відміну препарату.

При зберіганні лікарського засобу допускається випадання осаду, тому перед прийомом його необхідно збовтувати.