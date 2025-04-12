Пантокрин (Pantocrinum)
Пантокрин інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: екстракт із пантів марала, ізюбра або з пантів плямистого оленя (1:6,58);
допоміжні речовини: ароматизатор «Груша», етанол 52%.
Лікарська форма
Екстракт рідкий, спиртовий.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина світло-жовтого кольору. Допускається випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Тонізуючі засоби. Код АТХ А13А.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Натуральні біологічно активні речовини (амінокислоти, нуклеотиди, вітаміни, мінеральні речовини, фосфоліпіди, жирні кислоти, стерини), які входять до складу лікарського засобу, є необхідними для побудови власних ферментів, гормонів, клітинних і тканинних структур, зміцнення імунного захисту.
Препарат стимулює (тонізує) нервову систему і м’язи, обмін речовин та основні фізіологічні процеси, сприяє адаптації та стійкості організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищених фізичних та розумових навантажень, інфекційних захворювань.
Фармакокінетика.
Не досліджувалась.
Показання
У складі комплексного лікування:
- перевтома, нервове виснаження, неврози, астенічні стани, спричинені інфекційними захворюваннями (грип, туберкульоз тощо), низький артеріальний тиск;
- анемія і зниження імунітету, захворювання органів дихання, порушення травлення та обміну речовин (ожиріння);
- сексуальні розлади у жінок (порушення менструального циклу, зниження лібідо) і чоловіків (імпотенція, спричинена опроміненням, супутніми захворюваннями і психоемоційними стресами, передчасною еякуляцією, слабкістю статевої активності в осіб літнього віку);
- для підвищення працездатності при виконанні важких робіт, перебуванні у суворих кліматичних і несприятливих екологічних умовах.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату, артеріальна гіпертензія, органічні захворювання серця, стенокардія, виражений атеросклероз, підвищене згортання крові, тяжкі форми нефриту, діарея, злоякісні новоутворення.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не слід призначати Пантокрин з препаратами кальцію, лікарськими засобами, що підвищують згортання крові (вітамін К) і стимулюють скорочення гладких м’язів кишечнику (домперидон). Пантокрин посилює дію пірацетаму та інших ноотропних препаратів.
Особливості застосування
Цей лікарський засіб містить не менше 48% етанолу (алкоголю), тобто 378,8-757,6 мг/дозу (20-40 крапель), що еквівалентно 9,6-19,2 мл пива, 4-8 мл вина.
Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні дітям та пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.
При тривалому застосуванні великих доз препарату необхідно контролювати артеріальний тиск, згортання крові і функцію нирок.
При вираженій побічній дії застосування Пантокрину слід припинити і вирішити питання про зменшення дози або відміну препарату.
При зберіганні лікарського засобу допускається випадання осаду, тому перед прийомом його необхідно збовтувати.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат містить етанол.
Досвід застосування вагітним та жінкам у період годування груддю відсутній.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат містить етанол.
Вплив препарату на здатність керувати автотранспортом або працювати зі складними механізмами не відомий.
Спосіб застосування та дози
Дорослим препарат застосовувати всередину по 20-40 крапель, попередньо розчинивши їх у невеликій кількості води, за 30 хвилин до їди або через 2 години після їди, 2-3 рази на добу.
Дітям віком від 7 років препарат застосовувати всередину з розрахунку - 1 крапля на кожен рік життя, попередньо розчинивши у невеликій кількості води, за 30 хвилин до їди або через 2 години після їди, 2 рази на добу.
Останній прийом препарату — за 4 години до сну.
Курс лікування препаратом становить 3-4 тижні. За призначенням лікаря курс лікування можна повторити.
Діти
Препарат містить етанол.
Препарат застосовувати дітям віком від 7 років.
Передозування
При передозуванні препарату можуть відзначатися головний біль, почервоніння шкіри, нервове збудження, діарея.
Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
При застосуванні препарату рідко можуть спостерігатися головний біль, свербіж шкіри.
В осіб із підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливі алергічні реакції.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл у скляних або полімерних флаконах з пробкою-крапельницею.
Категорія відпуску
Без рецепта.