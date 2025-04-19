Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
335,31
Економія при броні: -53,53 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
369,80
Економія при броні: -125,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
324,54
Економія при броні: -22,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
332,18
Економія при броні: -35,36 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн