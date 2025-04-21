Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
329,13
Економія при броні: -49,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
327,44
Економія при броні: -47,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
321,64
Економія при броні: -41,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
330,53
Економія при броні: -50,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
340,37
Економія при броні: -60,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн