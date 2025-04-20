Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
316,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
359,28
Економія при броні: -17,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
329,14
Економія при броні: -48,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
350,80
Економія при броні: -10,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
325,59
Економія при броні: -21,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
325,83
Економія при броні: -22,03 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
316,00
Економія при броні: -37,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"