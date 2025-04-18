Київ (адресу не вказано)
Доступно в 481 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
369,80
Економія при броні: -118,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
323,86
Економія при броні: -37,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
335,20
Економія при броні: -10,06 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
374,60
Економія при броні: -80,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
369,50
Економія при броні: -118,20 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Пантокрин екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
ТОВ "Тернофарм"
361,90 грн