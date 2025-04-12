2 столові ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді по ½-⅓ склянки 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 2–4 тижнів.

Перед застосуванням відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Фільтр-пакети віджати. Об'єм водної витяжки довести кип'яченою водою до 100 мл.

Приймати по 100 мл 3 рази на добу (максимальна добова доза) за 30 хв до їди протягом 2–4 тижнів.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.

Діти. Препарат не рекомендується застосовувати без консультації лікаря дітям віком до 12 років у зв'язку з відсутністю достатніх даних клінічного спостереження.