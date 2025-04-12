Фітогепатол (Phytohepatol)
Фітогепатол інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г збору містить ромашки квіток (Matricariae flores) 230 мг, м̕яти перцевої листя (Menthae piperitae folia) 230 мг, календули квіток (Calendulae flores) 230 мг, деревію трави (Millefolii herba) 230 мг, пижма квіток (Tanaceti flores) 80 мг.
Лікарська форма
Збір.
Подрібнена сировина: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-зеленого кольору з білими, жовтими, жовтувато-оранжевими, сірувато-зеленими, коричнювато-зеленими вкрапленнями;
порошок крупний: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-коричневого кольору з білими, жовтими, жовтувато-оранжевими, сірувато-зеленими і зеленими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при біліарній патології. Код АТХ А05А Х.
Препарат чинить жовчогінну, гепатопротекторну, протизапальну, протимікробну, спазмолітичну дію, посилює процеси регенерації клітин.
Показання
У комплексній терапії захворювань печінки та жовчного міхура (хронічного некалькульозного холециститу, холангіту, дискінезії жовчовивідних шляхів).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату, калькульозний холецистит.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не описана.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Протипоказано застосування препарату у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.
Приймати у теплому вигляді по ½-⅓ склянки 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 2–4 тижнів.
Перед застосуванням відвар збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Фільтр-пакети віджати. Об'єм водної витяжки довести кип'яченою водою до 100 мл.
Приймати по 100 мл 3 рази на добу (максимальна добова доза) за 30 хв до їди протягом 2–4 тижнів.
Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.
Діти. Препарат не рекомендується застосовувати без консультації лікаря дітям віком до 12 років у зв'язку з відсутністю достатніх даних клінічного спостереження.
Передозування
Випадки передозування не зареєстровані.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції, печія.
У разі появи побічних реакцій слід проконсультуватися з лікарем.
Термін придатності
2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Ліктрави».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.