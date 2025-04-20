Фітогепатол (Phytohepatol)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,94
Економія при броні: -2,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,14
Економія при броні: -10,14 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,00
Економія при броні: -4,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
10.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
10.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
61.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
61.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,30
Економія при броні: -13,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
65.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
66.3 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,10
Економія при броні: -14,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
68.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
69.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"