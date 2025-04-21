Фітогепатол (Phytohepatol)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
48.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Березнегувате, вул. Миру, 77
77.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.2 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
98.5 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
99.3 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,10
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
107.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
107.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
105,30
Економія при броні: -16,10 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
108.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
109.3 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
111.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"