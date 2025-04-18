Фітогепатол (Phytohepatol)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,10
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
105,20
Економія при броні: -22,53 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
3.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,30
Економія при броні: -16,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,10
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,60
Економія при броні: -0,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
4.2 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
5.3 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"