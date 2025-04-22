Фітогепатол (Phytohepatol)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,30
Економія при броні: -13,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,30
Економія при броні: -13,20 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 71
73.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,33
Економія при броні: -2,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 30
118.2 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 5-А
118.2 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Градинська, 11
119.1 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
121.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
121.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
102,90
Економія при броні: -0,53 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,30
Економія при броні: -16,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
121.9 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"