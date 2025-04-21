Фітогепатол (Phytohepatol)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Літин, вул. Соборна, 33
31.3 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Е
33.6 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
56.2 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,39
Економія при броні: -0,73 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
58.5 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
59.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 29
74.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
77.3 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,28
Економія при броні: -1,06 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
77.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
80.7 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
100.9 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,29
Економія при броні: -0,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
101.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
101.8 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,59
Економія при броні: -1,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Могилів-Подільський, вул. Київська, 15
101.9 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
105.0 км
Фітогепатол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"