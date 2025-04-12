Фітогастрол (Phytogastrol)
Фітогастрол інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г збору містить ромашки квіток (Matricariae flores) 200 мг, м'яти перцевої листя (Menthae piperitae folia) 200 мг, кропу пахучого плодів (Anethi graveolentis fructus) 200 мг, лепехи кореневищ (Calami rhizomata) 200 мг, солодки коренів (Glycyrrhizae radices) 200 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості:
подрібнена сировина: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-коричневого кольору з білувато-жовтими, жовтими, зеленими, світло-зеленими, світло-коричневими вкрапленнями;
порошок крупний: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-коричневого кольору з білуватими, білувато-жовтими, темно-зеленими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТХ А16АХ.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат чинить спазмолітичну, протизапальну, жовчогінну, обволікаючу, вітрогінну дію, нормалізує секрецію шлункових залоз.
Показання
У комплексній терапії захворювань травного тракту (гастрит, функціональна диспепсія, синдром подразненого кишечнику).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Калькульозний холецистит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у період загострення, підвищена кислотність шлункового соку, порушення функції печінки та нирок. Спазмофілія, круп, бронхіальна астма. Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; гіпокаліємія; тяжкий ступінь ожиріння.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Можливе зниження ефективності антацидів, блокаторів Н2-рецепторів (ранітидину, фамотидину). Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, адренокортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію.
Особливості застосування
Не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу. Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід обережно застосовувати препарат, оскільки можливе посилення печії.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
1 столову ложку збору помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і нагрівати на киплячій водяній бані 15 хв, охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити та віджати. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати по ⅓ склянки 3 рази на добу за 30 хв до їди. Перед застосуванням настій збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Фільтр-пакети віджати. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді по ½ склянки 2–3 рази на добу за 30 хв до їди.
Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 ºС) не більше
2 діб.
Тривалість курсу лікування залежить від характеру захворювання і визначається лікарем.
Діти
Препарат не застосовують дітям до 12 років.
Передозування
Випадки передозування не зареєстровані.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції. У разі появи небажаних симптомів слід припинити застосування препарату та проконсультуватися з лікарем.
Термін придатності
2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.