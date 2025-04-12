1 столову ложку збору помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і нагрівати на киплячій водяній бані 15 хв, охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити та віджати. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати по ⅓ склянки 3 рази на добу за 30 хв до їди. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Фільтр-пакети віджати. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді по ½ склянки 2–3 рази на добу за 30 хв до їди.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 ºС) не більше

2 діб.

Тривалість курсу лікування залежить від характеру захворювання і визначається лікарем.