Фітогастрол (Phytogastrol)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Одеса
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,25
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,62
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,13
Економія при броні: -6,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,73
Економія при броні: -5,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,40
Економія при броні: -12,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,40
Економія при броні: -12,90 грн
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
6.8 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,56
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
7.0 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
9.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,64
Економія при броні: -6,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
11.8 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 77
12.7 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"