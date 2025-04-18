Фітогастрол (Phytogastrol)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,92
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,77
Економія при броні: -4,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,45
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,61
Економія при броні: -5,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,98
Економія при броні: -5,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 34
7.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
7.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,05
Економія при броні: -6,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
8.4 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,32
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,40
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,25
Економія при броні: -4,80 грн