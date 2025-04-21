Фітогастрол (Phytogastrol)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,74
Економія при броні: -3,18 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,00
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
9.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
98.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"