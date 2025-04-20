Фітогастрол (Phytogastrol)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -19,00 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,09
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,12
Економія при броні: -4,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,11
Економія при броні: -3,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,79
Економія при броні: -4,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -19,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 34
7.3 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,67
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"