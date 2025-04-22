Фітогастрол (Phytogastrol)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,39
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,26
Економія при броні: -5,71 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -18,90 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,97
Економія при броні: -5,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,98
Економія при броні: -5,53 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,40
Економія при броні: -2,53 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 2/48
48.5 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,84
Економія при броні: -5,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Б
67.4 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -11,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
104.4 км
Фітогастрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -11,50 грн