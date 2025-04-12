2 столові ложки препарату помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об’єм відвару довести кип’яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді по ⅓ склянки 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 2 тижнів. Перед застосуванням відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 30 хв. Фільтр-пакети віджати. Об’єм водної витяжки довести кип’яченою водою до 100 мл.

Приймати у теплому вигляді по 100 мл 3 рази на добу за 20–30 хв до їди протягом 2–4 тижнів.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.