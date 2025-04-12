Фітонефрол (Phytonefrol)
Фітонефрол інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 г збору містить мучниці листя (Uvae ursi folia) 400 мг, календули квіток (Calendulae flores) 200 мг, кропу пахучого плодів (Anethi graveolentis fructus) 200 мг, елеутерококу колючого кореневищ з коренями (Eleutherococci senticosi rhizomata et radices) 100 мг, м’яти перцевої листя (Menthae piperitae folia) 100 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості:
подрібнена сировина: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-зеленого кольору з жовто-оранжевими, темно-зеленими, світло-зеленими, жовтувато-білими, сірувато-коричневими вкрапленнями;
порошок крупний: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-зеленого кольору з жовто-оранжевими, темно-зеленими, жовтувато-білими, сірувато-коричневими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Інші препарати для лікування урологічних захворювань. Код АТХ G04BX.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат чинить діуретичну, протимікробну, протизапальну, спазмолітичну дію.
Показання
Препарат застосовують у комплексній терапії запальних захворювань нирок та сечовивідних шляхів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Спазмофілія, круп, бронхіальна астма, артеріальна гіпертензія, інфаркт міокарда, аритмії, безсоння, підвищена збудливість нейроциркуляторна дистонія, гіпертермічний синдром, епілепсія, гострі інфекційні захворювання, гарячка. Захворювання нирок в період загострення: гостра ниркова недостатність і гострий гломерулонефрит.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не застосовувати одночасно з лікарськими засобами та їжею, що знижують рН сечі. Може потенціювати дію стимуляторів центральної нервової системи, аналептиків і гіпоглікемічних засобів. Послаблює дію засобів, що пригнічують центральну нервову систему (у т. ч. барбітуратів, транквілізаторів, протиепілептичних засобів).
Особливості застосування
Слід обережно застосовувати пацієнтам з гастроезофагальним рефлюксом (печія) та жовчнокам'яною хворобою. Застосування у чоловіків виключно після консультації лікаря. При сечокам’яній хворобі застосування препарату необхідно погодити з лікарем-урологом.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано застосування препарату у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не вивчена.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки препарату помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об’єм відвару довести кип’яченою водою до 200 мл.
Приймати у теплому вигляді по ⅓ склянки 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 2 тижнів. Перед застосуванням відвар збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 30 хв. Фільтр-пакети віджати. Об’єм водної витяжки довести кип’яченою водою до 100 мл.
Приймати у теплому вигляді по 100 мл 3 рази на добу за 20–30 хв до їди протягом 2–4 тижнів.
Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.
Діти
Дітям до 12 років застосування препарату протипоказано. Діти віком до 18 років препарат застосовувати виключно після консультації та під наглядом лікаря.
Передозування
При тривалому застосуванні препарату у дозах, які перевищують рекомендовані, можливе загострення запальних явищ в сечовивідній системі, забарвлення сечі в темно-зелений колір; можливе підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, біль у ділянці серця, підвищена збудливість, порушення сну, порушення з боку травного тракту, зниження працездатності. Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, почервоніння та набряк шкіри, висипання, свербіж), головний біль, збудження, порушення сну, дратівливість, тривожний стан, зниження працездатності, підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, тахікардія, нудота, блювання, діарея. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.