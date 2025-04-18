Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,70
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
4.8 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,80
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.1 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.2 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,50
Економія при броні: -11,80 грн
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
6.8 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
8.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
9.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,70
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.5 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
13.5 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"