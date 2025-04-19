Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,70
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,14
Економія при броні: -5,32 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,70
Економія при броні: -15,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,50
Економія при броні: -12,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,40
Економія при броні: -14,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,40
Економія при броні: -14,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 51
4.3 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,50
Економія при броні: -12,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
4.6 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Пулюя Івана, 40
4.7 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,70
Економія при броні: -15,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
5.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.1 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"