Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,40
Економія при броні: -14,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,50
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,50
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,80
Економія при броні: -0,60 грн
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
56.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
85.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
98.8 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
107.5 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
107.6 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
108.8 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
109.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,80
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
109.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,70
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
109.1 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
109.9 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,50
Економія при броні: -11,80 грн