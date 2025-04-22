Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,50
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,40
Економія при броні: -12,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,70
Економія при броні: -12,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,70
Економія при броні: -12,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 17
3.4 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Б
67.4 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
104.4 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,70
Економія при броні: -14,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
107,50
Економія при броні: -2,07 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
114.9 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Фітонефрол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"