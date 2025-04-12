Фармакодинаміка.

Протимікробний комбінований препарат для комплексного лікування і профілактики деяких інфекційно-запальних захворювань порожнини рота.

Ефективність препарату обумовлена наявністю двох антибактеріальних компонентів — метронідазолу та хлоргексидину.

Метронідазол — похідне нітроімідазолу, чинить протипротозойну та антибактеріальну дію. Активний проти анаеробних бактерій, які спричиняють хвороби пародонту: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella denticola, Fusobacterium fusiformis, Wolinella recta, Eikenella corrodens, Borrelia vincenti, Bacteroides melaninogenicus, Selenomonas spp. Мінімальна інгібіторна концентрація (МІК50) метронідазолу для анаеробних бактерій — нижче 1 мкг/мл.

Хлоргексидин — антисептик бактерицидної дії. Активний щодо широкого кола вегетативних форм грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів, а також дріжджів, дерматофітів та ліпофільних вірусів.

Фармакокінетика.

При місцевому застосуванні препарату (нанесення на ясна) концентрація метронідазолу в ділянці ясен значно вища, ніж при пероральному застосуванні препарату, а рівень системної абсорбції метронідазолу при місцевому застосуванні значно нижчий, ніж у разі перорального застосування. Головним шляхом виведення метронідазолу та його метаболітів є нирки. Знижена функція нирок не змінює фармакокінетику однієї дози метронідазолу.

У разі проковтування надлишку хлоргексидину під час його місцевого застосування у складі стоматологічного гелю з травного тракту абсорбується приблизно 1% дози, що потрапила до шлунка. Хлоргексидин не кумулюється в організмі та метаболізується мінімально.