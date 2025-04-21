Стомато-гель Здоров'я (Stomato-gel Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Техмедсервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
1.2 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 49
73.2 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
67,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
72,10
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/3
110.4 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/4
110.4 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 1
110.7 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 42/1
111.7 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
111.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
112.0 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 17/1
114.1 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -11,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Хлібна, 19
114.2 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фурси, вул. Вереснева, 10
129.5 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -9,90 грн