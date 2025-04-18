Стомато-гель Здоров'я (Stomato-gel Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
72,10
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -7,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
7.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
1.1 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 17
6.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я