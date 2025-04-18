Стомато-гель Здоров'я (Stomato-gel Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -11,50 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
64,00
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
72,10
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
72,10
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
5.2 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
69,10
Економія при броні: -7,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 23
5.3 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
69,10
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
5.4 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
69,10
Економія при броні: -7,30 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
5.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
5.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
6.0 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
69,10
Економія при броні: -7,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
69,10
Економія при броні: -7,30 грн