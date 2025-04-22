Стомато-гель Здоров'я (Stomato-gel Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -10,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -5,80 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Олімпійська, 10
114.4 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
62,00
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 7
121.2 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
121.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
67,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 6
122.2 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
69,10
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
123.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
72,10
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 19
123.6 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
123.7 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
73,30
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
123.8 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
123.9 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
124.3 км
Стомато-гель Здоров'я гель для ясен туба 20 г №1
Корпорація Здоров'я
72,10
Економія при броні: -9,20 грн