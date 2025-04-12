Препарат не призначений для застосування в офтальмології.

Не рекомендується застосування крему під оклюзійні пов'язки (наприклад, гіпс).

Слід дотримуватися особливої обережності при нанесенні крему на обличчя, не допускати потрапляння препарату в очі або на слизові оболонки.

При розвитку подразнення шкіри або проявів підвищеної чутливості на тлі лікування кремом слід припинити застосування препарату і підібрати хворому адекватну терапію.

Будь-які побічні ефекти, що спостерігалися при застосуванні системних кортикостероїдів, включаючи пригнічення функції кори надниркових залоз, можуть відзначатися і при місцевому застосуванні глюкокортикостероїдів, особливо у дітей (зокрема у немовлят).

Спостерігалися перехресні алергічні реакції з антибіотиками групи аміноглікозидів.

Системне всмоктування місцевих кортикостероїдів зазвичай збільшується зі збільшенням дозування кортикостероїду, збільшенням тривалості лікування та величини оброблюваної поверхні тіла. Слід вжити відповідних застережних заходів у таких випадках, оскільки кортикостероїди можуть спричинити пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної (ГГНЗ) системи. У разі розвитку пригнічення лікарський засіб слід відмінити або зменшити частоту нанесення, або перевести пацієнта на кортикостероїдний препарат слабшої дії.

Функція ГГНЗ системи зазвичай відновлюється при відміні препарату. В окремих випадках можуть розвиватися симптоми відміни, які вимагають додавання системного кортикостероїду.

Системна абсорбція гентаміцину при місцевому застосуванні може бути вищою при лікуванні великих поверхонь тіла, особливо при довготривалому застосуванні або при наявності пошкоджень шкіри. У таких випадках можливе виникнення небажаних ефектів, пов'язаних із системною абсорбцією гентаміцину, тому рекомендуються відповідні застережні заходи.

Довготривале місцеве застосування антибіотиків іноді може призводити до росту резистентної мікрофлори, включаючи гриби. У цьому випадку, а також при розвитку подразнення, сенсибілізації або суперінфекції терапію препаратом слід припинити та призначити відповідне лікування.

Спирт цетостеариловий може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад, контактний дерматит).

Хлоркрезол може спричиняти алергічні реакції.