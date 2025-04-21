Бетазон Плюс (Betazone Plus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
86,40
Економія при броні: -6,60 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
86,40
Економія при броні: -6,60 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
86,40
Економія при броні: -6,60 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
90,40
Економія при броні: -10,60 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
86,40
Економія при броні: -6,60 грн