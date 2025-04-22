Бетазон Плюс (Betazone Plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
90,50
Економія при броні: -2,60 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
92,08
Економія при броні: -2,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
92,00
Економія при броні: -4,10 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,40
Економія при броні: -17,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
159,20
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
92,00
Економія при броні: -4,10 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,40
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
92,00
Економія при броні: -4,10 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
166,50
Економія при броні: -14,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
92,00
Економія при броні: -4,10 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,40
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
90,10
Економія при броні: -2,20 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,40
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
92,00
Економія при броні: -4,10 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
166,50
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
92,00
Економія при броні: -4,10 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн