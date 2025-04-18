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Бетазон Плюс (Betazone Plus)

Бетазон Плюс (Betazone Plus)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 250 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
89,51 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
137,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
89,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
150,31
Економія при броні: -6,28 грн
144,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
90,50
Економія при броні: -5,00 грн
85,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
88,13 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
159,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
85,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
84,37 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
157,24 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
76,52 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
159,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
84,24 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
138,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
86,40
Економія при броні: -0,90 грн
85,50 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
88,15 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
162,73 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
85,04 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
170,18 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
165,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
86,86 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
159,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
84,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
76,51 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
140,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
85,16 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
163,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
87,35 грн
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