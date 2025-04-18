Бетазон Плюс (Betazone Plus)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 250 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
150,31
Економія при броні: -6,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
90,50
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
86,40
Економія при броні: -0,90 грн
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
169,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я