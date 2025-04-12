Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Артифлекс Плюс інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 таблетка містить хондроїтину сульфату натрію 500 мг,
глюкозаміну гідрохлориду 500 мг;
допоміжні речовини: кросповідон, целюлоза мiкрокристалiчна, натрiю кроскармелоза, магнiю стеарат, кальцію гідрофосфат, кремнію діоксид колоїдний безводний, суха суміш «Opadry II white», що містить: титану діоксид (Е 171), тальк, поліетиленгліколь (макрогол), спирт полівініловий.
Лікарська форма
Таблетки, вкриті оболонкою.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки, вкриті оболонкою, білого або майже білого кольору, подовженої форми, з двоопуклою поверхнею, з рискою.
Фармакотерапевтична група
Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби.
Код АТХ М01А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комбінований хондропротекторний препарат, фармакологічна дія якого зумовлена компонентами, що входять до його складу.
Хондроїтину сульфат є високомолекулярним мукополісахаридом, який бере участь у побудові хрящової тканин. Знижує активність ферментів, які руйнують суглобовий хрящ, та стимулює регенерацію суглобового хряща. Хондроїтину сульфат знижує активність запального процесу на ранніх стадіях і, таким чином, сповільнює дегенерацію хрящової тканини. Сприяє зменшенню болю, покращанню функції суглобів, знижує потребу у нестероїдних протизапальних препаратах у хворих з остеоартрозами колінних та тазостегнових суглобів.
Глюкозаміну гідрохлорид має хондропротекторні властивості, знижує дефіцит глюкозамінів в організмі, бере участь у біосинтезі протеогліканів та гіалуронової кислоти. Глюкозаміну гідрохлорид ініціює процес фіксації сірки при синтезі хондроїтинсірчаної кислоти. Селективно діє на суглобовий хрящ, є специфічним субстратом та стимулятором синтезу гіалуронової кислоти та протеогліканів, пригнічує утворення супероксидних радикалів та ферментів, які зумовлюють ушкодження хрящової тканини (колагенази та фосфоліпази), запобігає руйнівній дії глюкокортикоїдів на хондроцити та порушенню біосинтезу глюкозаміногліканів, спричинене нестероїдними протизапальними препаратами.
Показання
Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів та хребта: остеоартрози, плечолопатковий періартрит, остеохондроз; переломи (для прискорення утворення кісткової мозолі).
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. Фенілкетонурія, схильність до кровотеч, тромбофлебіти, порушення функції печінки або нирок у стадії декомпенсації, цукровий діабет. Не застосовувати препарат при наявності алергії на молюсків.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Хондроїтину сульфат може посилювати дію антикоагулянтів, що потребує частішого контролю показників згортання крові при одночасному застосуванні.
При одночасному прийомі глюкозамін посилює всмоктування у травному тракті антибiотикiв групи тетрациклiнiв і зменшує — пеніцилінів і хлорамфеніколу. Виявляє синергізм дії при одночасному застосуванні з хондроїтином та іншими хондропротекторами. Є повідомлення, що глюкозамін може вплинути на концентрацію у крові циклоспорину і варфарину.
При одночасному застосуванні з глюкокортикостероїдами та нестероїдними протизапальними засобами глюкозамін і хондроїтин можуть знижувати потребу в них, а також у знеболювальних засобах.
Ефективність лікування підвищується при збагаченні раціону вітамінами А, С та солями марганцю, магнію, міді, цинку, селену.
Особливості застосування
. Не перевищувати рекомендовану дозу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат протипоказаний у період вагітності. На період лікування препаратом слід припинити годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дослідження впливу препарату на здатність керувати автомобілем або іншими (потенційно небезпечними) механізмами не проводилися. Проте слід брати до уваги побічні дії з боку нервової системи, що виникають під час застосування препарату (сонливість, запаморочення).
Спосіб застосування та дози
Приймати внутрішньо, запиваючи водою.
Дорослим призначати внутрішньо по 1 таблетці 1–3 рази на добу. Рекомендується розпочинати лікування з більшої дози — по 1 таблетці 3 рази на добу, поступово переходячи на підтримуючу. Мінімальна тривалість курсу лікування — 6 тижнів; клінічний ефект спостерігається через 2–3 місяці застосування препарату. Клінічний ефект настає повільно і зберігається тривалий час після припинення прийому.
Діти
Препарат не застосовувати дітям.
Передозування
При передозуванні можливе посилення побічних ефектів. При випадковому гострому передозуванні необхідно викликати блювання. Подальше лікування симптоматичне.
Побічні реакції
З боку імунної системи: алергічні реакції, у тому числі шкірні висипання, кропив'янка, відчуття свербежу, еритема, дерматит, макулопапульозні висипання, набряки, ангіоневротичний набряк.
З боку травного тракту: диспептичні розлади, нудота, блювання, біль у шлунку, запор, діарея, метеоризм.
З боку нервової системи: сонливість, головний біль, запаморочення, загальна слабкість, безсоння, підвищена втомлюваність.
Інші: випадання волосся, розлади зору, загальна слабкість, набряки.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
Таблетки № 30 (10×3), № 60 (10×6) у блістерах у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.