Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
491,10
Економія при броні: -23,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
475,92
Економія при броні: -29,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
388,39
Економія при броні: -16,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
232,80
Економія при броні: -13,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
465,60
Економія при броні: -26,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
450,74
Економія при броні: -28,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
490,32
Економія при броні: -55,50 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
442,18
Економія при броні: -56,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
442,27
Економія при броні: -20,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
466,00
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
434,99
Економія при броні: -50,28 грн