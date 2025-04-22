Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
498,40
Економія при броні: -51,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,80
Економія при броні: -83,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
496,97
Економія при броні: -62,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
564,10
Економія при броні: -34,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
491,35
Економія при броні: -56,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
465,60
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
407,47
Економія при броні: -45,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
520,98
Економія при броні: -20,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
232,80
Економія при броні: -9,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
459,98
Економія при броні: -26,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
462,28
Економія при броні: -15,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
364,82
Економія при броні: -21,61 грн